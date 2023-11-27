Для підтримки світла. Німеччина виділила кошти на ремонт енергомереж України

Німеччина вирішила виділити 300 млн євро фінансової допомоги компанії "Укренерго". Про це 27 листопада повідомив посол ФРН в Україні Мартін Єґер.

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"Спираючись на наше довгострокове партнерство, Німеччина надає "Укренерго" понад 300 млн євро на ремонт і модернізацію мережі", – зазначив дипломат.

За його словами, "Укренерго" є одним із основних бенефіціарів німецького внеску на 200 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

"Разом ми підтримуємо світло", – висловився Єґер.

Енергетика України: допомога від Німеччини

ФРН є однією з країн-партнерок України, які надають допомогу, зокрема, для енергетичної сфери.

Наприкінці жовтня очільник українського Міненерго Герман Галущенко зазначав, що Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України, адже виділила понад 100 млн євро.

Пізніше стало відомо, що Мінекономіки Німеччини внесе додатково 54,3 млн євро до Фонду. Передбачалося, що гроші підуть на закупівлю енергетичного обладнання, потрібного для відновлення й ремонту українських енергетичних об'єктів.

Крім того, днями посол ФРН Мартін Єґер, коментуючи питання щодо захисту енергосистеми, повідомив, що взимку в Україні буде розгорнута додаткова система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини.