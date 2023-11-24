Захист енергосистеми. Взимку в Україні розгорнуть ще одну систему Patriot

Взимку в Україні буде розгорнута додаткова система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини. Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю "Укрінформу", коментуючи питання щодо захисту енергосистеми.

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"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – сказав дипломат.

Він додав, що також ФРН надала фінансову підтримку для підготовки української енергетичної мережі до зими й передала багато генераторів.

ЗРК Patriot: характеристики

Patriot – це зенітно-ракетний комплекс, який розробили у США в 1969 році.

До складу ЗРК входять радар, пункт управління й до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї становить близько мільярда доларів.

Комплекс вражає цілі керованими ракетами "земля – повітря". Максимальна дальність ураження становить 40-160 км – залежно від типу ракети. Patriot здатний знищувати вісім цілей одночасно й може збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

Про те, що один із кількох дивізіонів ЗРК заступив на бойове чергування в Україні, стало відомо в квітні. А в жовтні Німеччина анонсувала передачу ще одного комплексу.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для захисту неба необхідно 50 таких ЗРК.