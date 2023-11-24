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Защита энергосистемы. Зимой в Украине развернут еще одну систему Patriot
Зимой в Украине развернут дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot от Германии. Об этом заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер в интервью "Укринформу", комментируя вопрос защиты энергосистемы.
"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", – сказал дипломат.
Он добавил, что также ФРГ предоставила финансовую поддержку для подготовки украинской энергетической сети к зиме и передала много генераторов.
ЗРК Patriot: характеристики
Patriot – это зенитно-ракетный комплекс, разработанный в США в 1969 году.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В состав ЗРК входят радар, пункт управления и восемь пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты. Цена одной батареи составляет около миллиарда долларов.
Комплекс поражает цели управляемыми ракетами "земля – воздух". Максимальная дальность поражения составляет 40-160 км – в зависимости от типа ракеты. Patriot способен уничтожать восемь целей одновременно и может сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические.
О том, что один из нескольких дивизионов ЗРК заступил на боевое дежурство в Украине, стало известно в апреле. А в октябре Германия анонсировала передачу еще одного комплекса.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для защиты неба необходимо 50 таких ЗРК.