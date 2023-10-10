Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot, две IRIS-T и десяток танков Leopard

Германия перед 16-м заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" объявила, что дополнительно передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T для усиления ее противовоздушной обороны в преддверии зимы.

Об этом говорится в сообщении немецкого министерства обороны. В частности, в американскую систему Patriot, которую Германия выделит из запасов собственной армии, входит центр управления, радиолокационное устройство и восемь пусковых установок.

Также Украине передадут более 60 управляемых ракет к ней. Отмечается, что обучение украинских военных работе с Patriot планируется начать в ближайшие несколько недель. При этом в Минобороны подчеркивают, что стоимость одной лишь такой системы составляет около 1 миллиарда евро.

Кроме того, в октябре Украина должна получить третью немецкую систему ПВО IRIS-T с управляемыми ракетами средней дальности и вторую IRIS-T малой дальности, также с управляемыми ракетами.

Передаст Германия и транспортные средства, оружие и индивидуальное снаряжение для украинских военных на сумму более 20 миллионов евро. Как отметил немецкий министр обороны Борис Писториус, это "сделает украинский спецназ еще более мощным".

Также Германия сейчас передает дополнительную партию боеприпасов калибра 155 мм, а в ближайшие несколько недель в Украину прибудут еще 10 основных боевых танков Leopard 1 A5, еще три зенитных самоходных установки Gepard, 15 бронетранспортеров и почти 20 медицинских бронемобилей.

Напомним также, что недавно стало известно, что десяток шведских основных боевых банков Stridsvagn 122, являющихся копией немецких танков Leopard 2, уже воюют в Украине, будучи укомплектованными украинскими экипажами, прошедшими подготовку в самой Швеции.