"Не давать ни одного патрона": после выборов Словакия прекращает военную помощь Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, на которых победила пророссийская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо.

Об этом сообщает издание Dennik N.

По данным издания, словацкое Министерство обороны рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи.

Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова, политически ответственная за кабинет министров, выступает против такого плана.

В комментарии Dennik N спикер Чапутовой Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент в будущем".

Смена политического курса Словакии

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых выступающая против поддержки Украины пророссийская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо одержала победу.

Бывший премьер получил высокие рейтинги, в частности, критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.

"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявлял Фицо.

Он считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.

Кроме того, Фицо заявлял о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Президент Словакии поручила Роберту Фицо сформировать новое правительство. На это ему дают 14 дней.

"Имейте в виду, что влияние российской агентуры в Словакии просто безумно. Они сначала были в Праге, но потом их немного погоняли, они перебрались в Братиславу. И то, что мы сегодня видим - это влияние РФ, которая пытается раздуть ситуацию", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Напомним, в августе Украина получила от Словакии гаубицы Zuzana 2, производство которых было профинансировано Данией, Норвегией и Германией.

Также истребители МиГ-29, которые Украина получила от Словакии и Польши, стали на крыло в составе Воздушных сил ВСУ.