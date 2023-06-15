Українські військові вже використовують МіГ-29, надані Польщею та Словаччиною, – Генштаб

Винищувачі МіГ-29, які Україна отримала від Словаччини та Польщі, "стали на крило" у складі Повітряних сил ЗСУ. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Military Media Center.

"Протягом червня "поставлені на крило" винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", – сказав він.

При цьому бригадний генерал подякував партнерам за підтримку та висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському небі з’являться винищувачі F-16.

Нагадаємо, Польща відправила Україні 14 одиниць радянських винищувачів МіГ-29, а Словаччина надала 13 таких повітряних суден.

Що стосується винищувачів західного виробництва, таких як F-16, то питання щодо їх надання обговорюється вже протягом кількох місяців. У травні президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції. До неї вже доєдналися кілька країн.

Своєю чергою президент США Джо Байден сказав про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових.

А міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл зазначив, що надання F-16 може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.