Украинские военные уже используют МиГ-29, предоставленные Польшей и Словакией, – Генштаб

Истребители МиГ-29, полученные Украиной от Словакии и Польши, "встали на крыло" в составе Воздушных сил ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Military Media Center.

"В течение июня "поставлены на крыло" истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии", - сказал он.

При этом бригадный генерал поблагодарил партнеров за поддержку и выразил надежду, что в ближайшее время в украинском небе появятся истребители F-16.

Напомним, Польша отправила Украине 14 единиц советских истребителей МиГ-29, а Словакия предоставила 13 таких воздушных суден.

Что касается истребителей западного производства, таких как F-16, то вопрос об их предоставлении обсуждается уже несколько месяцев. В мае президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции. К ней уже присоединились несколько стран.

В свою очередь президент США Джо Байден сказал о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

А министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление F-16 может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.