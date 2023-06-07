Пронзительных звуков будет больше. В МИД Британии прокомментировали угрозы Кремля из-за F-16 для Украины

С увеличением успехов Украины на поле боя от России все чаще будут доноситься "пронзительные звуки". Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает France 24.

Отвечая на вопрос о дополнительных поставках западного оружия в Киев, включая американские истребители F-16, Клеверли отверг угрозы Кремля о риске эскалации войны.

"Мы приняли сознательное решение, что мы не можем позволить эскалационной риторике или бряцанью оружием со стороны Владимира Путина или со стороны Кремля удержать нас от того, чтобы делать правильные вещи", – высказался дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что Запад "играет с огнем", согласившись предоставить Украине F-16.

В свою очередь глава британского МИД сказал:

"По мере того, как украинцы будут приближаться к успеху и приближаться к победе, из Кремля будут раздаваться все более регулярные и пронзительные звуки. Это всегда будет неизбежной реакцией на отсутствие успеха России на поле боя".

Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. В мае президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

А недавно в Офисе президента сообщили, что уже восемь европейских стран присоединились к "авиационной коалиции", которая подготовит украинских пилотов и предоставит Украине западные истребители, в частности F-16.