В ОП назвали, какие европейские страны присоединились к "авиационной коалиции"

Уже восемь европейских стран присоединились к "авиационной коалиции", которая подготовит украинских пилотов и предоставит Украине западные истребители, в частности F-16.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает "Европейская правда".

По его словам, по итогам поездки президента Украины Владимир Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось очертить контуры "коалиции истребителей" и сделать реальные шаги по ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16" .

"Оформилась основа европейской части Коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", – отметил он. .

Жовква подчеркнул, что достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создания условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Напомним, что для проведения контрнаступления Украина хочет получить американские истребители F-16, что позволит ей получить преимущество в воздухе. На днях в Министерстве обороны Украины уточнили, что потребность в таких самолетах составляет четыре эскадрильи, то есть 48 единиц.

В то же время представитель Министерства обороны США на прошлой неделе заявил, что поставка истребителей F-16 Украине относится лишь к долгосрочной перспективе, и они "не будут релевантными для предстоящего контрнаступления".

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