Минобороны назвало новое необходимое количество F-16: теперь – для деоккупации Украины

Украинским военным нужно 48 единиц истребителей F-16, чтобы освободить территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, речь идет о четырех эскадрильях этих воздушных судов.

"4 эскадрильи F16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", – отметил Минобороны.

Напомним, ранее министерство сообщало о необходимости Украины в двух-трех эскадрильях F-16. Журналисты писали, что это более 30 воздушных суден. Однако об этом числе самолетов говорилось как о необходимом для влияния на ход боевых действий, а не для освобождения территории.

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции. К ней уже присоединились несколько стран.

В свою очередь президент США Джо Байден сказал о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что передача F-16 Украине является приоритетной задачей для Штатов.

А министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление воздушных суден может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.