В Офисе президента назвали приоритеты Украины после зеленого света по F-16

Приоритеты Украины после зеленого света по истребителям F-16 останутся неизменными.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Приоритеты неизменны. Дальнобойные ракеты. Артиллерия и системы РЗСВ. Обучение военных. Ремонт техники. Снарядная логистика. Возвращение территорий. Вступление в НАТО. Затем все остальное, включая пропущенные букеровские книги", - отметил он.

Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции. К ней уже присоединились несколько стран.

Президент США Джо Байден сказал о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

А спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что передача F-16 Украине является приоритетной задачей для Штатов.

В свою очередь министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление воздушных суден может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.