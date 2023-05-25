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В Офисе президента назвали приоритеты Украины после зеленого света по F-16
Приоритеты Украины после зеленого света по истребителям F-16 останутся неизменными.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Приоритеты неизменны. Дальнобойные ракеты. Артиллерия и системы РЗСВ. Обучение военных. Ремонт техники. Снарядная логистика. Возвращение территорий. Вступление в НАТО. Затем все остальное, включая пропущенные букеровские книги", - отметил он.
Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции. К ней уже присоединились несколько стран.
Президент США Джо Байден сказал о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.
А спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что передача F-16 Украине является приоритетной задачей для Штатов.
В свою очередь министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление воздушных суден может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.