Норвегия согласилась обучать украинских пилотов

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Норвегия поддерживает подготовку и обучение украинского персонала на истребителях F-16. Правительство страны положительно относится к такой инициативе.

Вместе с союзниками и партнерами Норвегия сейчас оценивает, как лучше помочь с учебой. Здесь планируют рассмотреть разные способы, пишет издание NRK.

Некоторые норвежские чиновники считают, что будет правильно предоставить Украине истребители.

Представитель парламента Ола Элвестуэн считает, что Норвегия должна была сделать это раньше, чтобы быть движущей силой вместе с Нидерландами, Великобританией, а теперь также из США.

Элвестуэн предполагает, что норвежские самолеты в будущем будут переданы Украине.

Украинские пилоты уже проходят подготовку по использованию боевых самолетов типа F-16 в ряде других стран, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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