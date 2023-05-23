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В Польше готовы учить украинских пилотов летать на F-16
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава готова начать обучение украинских пилотов на F-16.
Об этом Блащак сказал на пресс-конференции после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
"Мы готовы обучать украинских пилотов на самолетах F-16. Я предложил, чтобы эта задача была выполнена в рамках миссии Европейского Союза. Это отличный пример сотрудничества между странами ЕС и возможности удешевления такого обучения", – добавил Блащак и заверил, что сообщит все детали , как только обучение начнется.
В Польше также не назвали точное количество пилотов, которые могут учиться, сославшись на возможности страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Польша находится на восточном фланге НАТО. У нас есть определенные обязательства по защите не только польского воздушного пространства, но и, например, воздушного пространства стран Балтии. Мы открыты к предложениям и пожеланиям", – указал министр.
В воздушных силах ВСУ считают, что срок переобучения украинских пилотов на западные истребители может составлять менее полугода.