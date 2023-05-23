В Польше готовы учить украинских пилотов летать на F-16

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава готова начать обучение украинских пилотов на F-16.

Об этом Блащак сказал на пресс-конференции после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Wicepremier @mblaszczak: jesteśmy gotowi żeby szkolić 🇺🇦 pilotów na samolotach F-16. Zaproponowałem, żeby było to zadanie realizowane w ramach misji Unii Europejskiej. To doskonały przykład współpracy państw 🇪🇺 oraz możliwość obniżenia kosztów takiego szkolenia. pic.twitter.com/3NYLevkU9S — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 23, 2023

"Мы готовы обучать украинских пилотов на самолетах F-16. Я предложил, чтобы эта задача была выполнена в рамках миссии Европейского Союза. Это отличный пример сотрудничества между странами ЕС и возможности удешевления такого обучения", – добавил Блащак и заверил, что сообщит все детали , как только обучение начнется.

В Польше также не назвали точное количество пилотов, которые могут учиться, сославшись на возможности страны.

"Польша находится на восточном фланге НАТО. У нас есть определенные обязательства по защите не только польского воздушного пространства, но и, например, воздушного пространства стран Балтии. Мы открыты к предложениям и пожеланиям", – указал министр.

В воздушных силах ВСУ считают, что срок переобучения украинских пилотов на западные истребители может составлять менее полугода.