У Польщі готові навчати українських пілотів літати на F-16

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава готова розпочати навчання українських пілотів на F-16.

Про це Блащак сказав на пресконференції після засідання міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.

Wicepremier @mblaszczak: jesteśmy gotowi żeby szkolić 🇺🇦 pilotów na samolotach F-16. Zaproponowałem, żeby było to zadanie realizowane w ramach misji Unii Europejskiej. To doskonały przykład współpracy państw 🇪🇺 oraz możliwość obniżenia kosztów takiego szkolenia. pic.twitter.com/3NYLevkU9S — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 23, 2023

"Ми готові навчати українських пілотів на літаках F-16. Я запропонував, щоб це завдання було виконане в рамках місії Європейського Союзу. Це чудовий приклад співпраці між країнами ЄС та можливості здешевлення такого навчання", – додав Блащак та запевнив, що повідомить усі деталі, як тільки навчання розпочнуться.

У Польщі також не назвали точну кількість пілотів, які можуть навчатися, зіславшись на можливості країни.

"Польща перебуває на східному фланзі НАТО. Ми маємо певні зобов'язання щодо захисту не лише польського повітряного простору, але й, наприклад, повітряного простору країн Балтії. Ми відкриті до пропозицій і побажань", – вказав міністр.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що термін перенавчання українських пілотів на західні винищувачі може становити менше пів року.