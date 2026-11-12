Roshen вийшов на Amazon і Walmart у США: українські солодощі продаватимуть на найбільших маркетплейсах

Українська кондитерська корпорація Roshen офіційно розпочала продаж своєї продукції на американських маркетплейсах Amazon і Walmart. Вихід на дві великі онлайн-платформи має розширити доступ до продукції бренду для споживачів у США.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

У компанії зазначили, що відтепер американські споживачі можуть замовляти продукцію бренду через дві великі торговельні платформи. Для Roshen це не лише додатковий канал збуту, а й можливість безпосередньо взаємодіяти з покупцями, аналізувати їхні оцінки та відгуки.

У корпорації розраховують, що присутність на Amazon і Walmart допоможе залучити нових споживачів та посилити впізнаваність українського бренду на американському ринку.

Довідка про Amazon і Walmart

Американська технологічна компанія Amazon, заснована Джеффом Безосом у 1994 році. Один із найбільших світових операторів електронної комерції. Платформа об'єднує продавців і покупців, пропонуючи широкий асортимент товарів, а також логістичні та хмарні послуги.

Американська роздрібна корпорація Walmart, заснована Семом Волтоном у 1962 році. Компанія управляє мережею супермаркетів, гіпермаркетів і дисконтних магазинів, а також розвиває онлайн-торгівлю. Walmart є одним із найбільших роздрібних торговців у світі.

Про Roshen

Кондитерська корпорація Roshen була заснована у 1996 році та спеціалізується на виробництві шоколаду, цукерок, карамелі, печива, вафель, тортів та інших солодощів. Асортимент компанії налічує близько 320 найменувань продукції, а щорічні обсяги виробництва становлять орієнтовно 300 тис. тонн.

До виробничої структури корпорації входять Київська та Кременчуцька кондитерські фабрики, два підприємства у Вінниці, Вінницький молочний завод і Бісквітний комплекс у Борисполі. Крім того, компанія має виробничі потужності у Литві та Угорщині.

Продукція Roshen представлена у 57 країнах світу, зокрема на ринках Європи, Північної Америки та Азії. Водночас виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики в Росії корпорація припинила 1 квітня 2017 року.

Вихід на американські маркетплейси став черговим кроком у розвитку міжнародних продажів корпорації. У серпні 2026 року Roshen також запустила реалізацію продукції через Amazon у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше цього року повідомлялось, що українська кондитерська корпорація Roshen розпочинає експансію на ринок Великої Британії. Компанія оцінює потенціал британського ринку солодощів у понад 5 млрд фунтів стерлінгів та вже розпочала переговори з місцевими торговельними мережами.