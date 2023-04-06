Дуда лобіюватиме надання Україні натівських винищувачів

Польща лобіюватиме серед союзників надання Україні літаків натівських стандартів і продовжить поступову передачу нашій країні своїх винищувачів МіГ-29. Там вважають, що Україна повинна мати авіацію, яка буде здатна боротися і протистояти російській авіації, і не допустити переваги Росії в повітрі.

"Україна повинна захищатися, це умова і гарантія безпеки всієї Європи. Якщо Україна не буде стримувати Росію, то вана протягне свої пазурі до інших країн", – сказав президент Анджей Дуда в програмі "Польського радіо".

Наразі Польща має обмежену кількість МіГ-29 і польські військові також надалі використовуватимуть їх, доти доки винищувачі не замінять на FA-50 з Південної Кореї. Перша партія з 12 таких літаків повинна надійти в Польщу до кінця року.

"Щойно ці літаки до нас прибуватимуть, а ми їх замовили 48 одиниць, ми зможемо поступово передавати те, що з точки зору НАТО є застарілим і пострадянським", - підкреслив президент.

Що стосується передачі Україні винищувачів F-16, та Дуда зазначив, що у Польщі таких літаків не багато.

"Ми будемо лобіювати серед країн НАТО, щоб Україна могла зрівноважити російську силу у повітрі, щоб вона мала для цього необхідну базу, щоб ті країни, які це можуть, надавали Україні свої літаки натівських стандартів", - додав президент.

Анджей Дуда підкреслив, що про війну в Україні потрібно постійно нагадувати, оскільки у багатьох місцях у світі спостерігається помітне зниження інтересу до цієї теми. Польща, де проживає близько 3 мільйонів громадян України, на цю війну дивляться інакше.

На даний час Польща передала Україні вісім винищувачів МіГ-29, до відправки готуються ще шість винищувачів. Польща може надати Україні МіГи, адаптовані до стандартів НАТО, але для цього потрібна згода Альянсу.