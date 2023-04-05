Дуда назвав кількість МіГів, які Польща передала Україні

Польща передала Україні вісім винищувачів МіГ-29. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, передає Wiadomosci.

За його словами, наразі до відправки готуються ще шість винищувачів.

Також Дуда повідомив, що Польща може надати Україні МіГи, адаптовані до стандартів НАТО, але для цього потрібна згода Альянсу.

Нагадаємо, 16 березня Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні чотири літаки МіГ-29 в повному робочому стані найближчими днями. Тоді він зазначив, що решту літаків обслуговують і готують, однак не назвав точну кількість повітряних суден, які будуть надані Україні.

Нещодавно керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчін Пшидач поінформував, що його країна вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Він не назвав кількість літаків, які було передано, однак запевнив, що "будуть розмови про можливу подальшу підтримку".

Крім Польщі, на передачу винищувачів ЗСУ погодилася й Словаччина. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомляв, що перші чотири МІГ-29 вже відправили в Україну.