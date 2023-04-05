Дуда вручив Зеленському найвищу державну нагороду Польщі (ВІДЕО)

Президент Польщі Анджей Дуда 5 квітня у Королівському замку у Варшаві нагородив українського лідера Володимира Зеленського Орденом Білого Орла — найвищою нагородою Польщі.

Про це в Twitter повідомила Канцелярія Президента Польщі.

Ceremonia prezentacji Orderu Orła Białego przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/juSonWa5qt — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

"Президент України Володимир Зеленський на знак визнання заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, у діяльності у сфері безпеки й стійкості, у захисті прав людини нагороджений Орденом Білого Орла — найвищою нагородою Польщі", — йдеться в заяві Канцелярії.

Орден Білого Орла є найстарішою й найціннішою польською нагородою. Таку нагороду вручають людям, які зробили винятковий внесок у розвиток та безпеку Республіки Польща.

"Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви — взірцевий лідер держави і нації", — зазначив Президент Польщі Анджей Дуда.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Нагадаємо, Зеленський прибув до Польщі зранку 5 квітня. Очікуються робочі зустрічі різних рівнів: між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Це перший офіційний візит українського президента до Польщі після повномасштабного вторгнення РФ, адже раніше Зеленський прибував до Польщі дорогою назад до України після поїздок до США, Великобританії та деяких інших країн ЄС.