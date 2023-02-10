По дорозі в Київ Зеленський зустрівся з президентом Польщі

По дорозі в Київ з Брюсселя Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Зазначається, що зустріч президентів відбулася у Жешуві, куди Зеленський прилетів з Брюсселя пізно увечері 9 лютого.

Зеленський розповів про свою дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях. Президенти розмовляли понад дві години.

“Переговори також стосувалися безпеки в регіоні. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та необхідні подальші спільні дії військової підтримки”, - йдеться в заяві.

Крім того, Зеленський та Дуда обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 лютого відвідав Лондон та Париж, а 9 лютого був із візитом у Брюселі.

У Парижі український лідер закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки. Тим часмо прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вже доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.