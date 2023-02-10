- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
По дорозі в Київ Зеленський зустрівся з президентом Польщі
По дорозі в Київ з Брюсселя Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.
Зазначається, що зустріч президентів відбулася у Жешуві, куди Зеленський прилетів з Брюсселя пізно увечері 9 лютого.
Зеленський розповів про свою дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях. Президенти розмовляли понад дві години.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“Переговори також стосувалися безпеки в регіоні. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та необхідні подальші спільні дії військової підтримки”, - йдеться в заяві.
Крім того, Зеленський та Дуда обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 лютого відвідав Лондон та Париж, а 9 лютого був із візитом у Брюселі.
У Парижі український лідер закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки. Тим часмо прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вже доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.