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Зеленський закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки

Зеленський закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки

Що раніше Україна отримає далекобійну зброю та сучасні літаки, то швидше закінчиться російська агресія, і в Європу повернеться мир.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном та Олафом. Шольцем у Парижі.

За словами Зеленського, Україна потребує більш потужної зброї, яка дозволить швидше припинити російську агресію та принести Європі впевнений мир.

Франція та Німеччина можуть у цому сильно допомогти.

"Франція та Німеччина мають потенціал "game changers", і саме так я бачу сьогодні наші переговори. Це очевидно: чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю – далекобійну, Еммануелю, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим міцнішою буде наша танкова коаліція, тим швидше завершиться ця агресія Росії, і ми повернемо до Європи впевнений мир", – підкреслив Зеленський.

Він нагадав, як Макрон і Шольц виявили своє лідерство і першими підтримали Україну відповідно легкими танками та сильною ППО.

Зеленський наголосив, що зараз необхідно в дуже короткий час - тижні і місяці - вирішити питання зброї, "яка потрібна для миру", щоб зупинити війну, яку розв'язала Росія.

"Дійсне континентальне союзництво в Європі - це необхідність всіх європейців. І швидше завершити російську агресію - це найраціональніше, що може бути. Наші друзі вміють бути принциповими та щирими. І я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність, оборону", – сказав Зеленський.

Зазначимо, Зеленський ввечері 8 лютого прибув до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

8 лютого Зеленський також здійснив візит до Великобританії. Президент виступив перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці. Під час свого виступу голова держави ясно дав зрозуміти, що Україні чекає від британських колег винищувачі.

Автор:
Світлана Манько