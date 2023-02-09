Зеленський закликав Макрона та Шольца надати Україні далекобійну зброю та літаки

Що раніше Україна отримає далекобійну зброю та сучасні літаки, то швидше закінчиться російська агресія, і в Європу повернеться мир.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном та Олафом. Шольцем у Парижі.

За словами Зеленського, Україна потребує більш потужної зброї, яка дозволить швидше припинити російську агресію та принести Європі впевнений мир.

Франція та Німеччина можуть у цому сильно допомогти.

"Франція та Німеччина мають потенціал "game changers", і саме так я бачу сьогодні наші переговори. Це очевидно: чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю – далекобійну, Еммануелю, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим міцнішою буде наша танкова коаліція, тим швидше завершиться ця агресія Росії, і ми повернемо до Європи впевнений мир", – підкреслив Зеленський.

Він нагадав, як Макрон і Шольц виявили своє лідерство і першими підтримали Україну відповідно легкими танками та сильною ППО.

Зеленський наголосив, що зараз необхідно в дуже короткий час - тижні і місяці - вирішити питання зброї, "яка потрібна для миру", щоб зупинити війну, яку розв'язала Росія.

"Дійсне континентальне союзництво в Європі - це необхідність всіх європейців. І швидше завершити російську агресію - це найраціональніше, що може бути. Наші друзі вміють бути принциповими та щирими. І я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність, оборону", – сказав Зеленський.

Зазначимо, Зеленський ввечері 8 лютого прибув до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

8 лютого Зеленський також здійснив візит до Великобританії. Президент виступив перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці. Під час свого виступу голова держави ясно дав зрозуміти, що Україні чекає від британських колег винищувачі.