Зеленський прилетів у Париж на зустріч з Макроном і Шольцом (ФОТО, ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 лютого прибув до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Про це повідомляє BFMTV.

Макрон, Шольц та Зеленський зустрілися біля входу до Єлисейського палацу.

🔴 Volodymyr Zelensky accueilli par Emmanuel Macron à l’Élysée pic.twitter.com/Ja46PEwSVQ — BFMTV (@BFMTV) February 8, 2023

Зеленський вирушив до Франції після візиту до Великої Британії. Там він провів зустрічі з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком та королем Великобританії Чарльзом ІІІ.

Нагадаємо, Зеленський 8 лютого здійснив свій перший візит до Великобританії після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Президент виступив перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці. Під час свого виступу голова держави ясно дав зрозуміти, що Україні чекає від британських колег винищувачі.