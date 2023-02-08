ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський прилетів у Париж на зустріч з Макроном і Шольцом (ФОТО, ВІДЕО)

Зеленський прилетів у Париж на зустріч з Макроном і Шольцом (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Twitter BFMTV

Президент України Володимир Зеленський ввечері 8 лютого прибув до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє BFMTV. 

Макрон, Шольц та Зеленський зустрілися біля входу до Єлисейського палацу.

Фото 2 — Зеленський прилетів у Париж на зустріч з Макроном і Шольцом (ФОТО, ВІДЕО)

Зеленський вирушив до Франції після візиту до Великої Британії. Там він провів зустрічі з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком та королем Великобританії Чарльзом ІІІ.

Нагадаємо, Зеленський 8 лютого здійснив свій перший візит до Великобританії після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Президент виступив перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці. Під час свого виступу голова держави ясно дав зрозуміти, що Україні чекає від британських колег винищувачі.

Автор:
Ніна Комащенко