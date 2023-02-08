Прем’єр Британії про надання Україні винищувачів: усі варіанти можуть обговорюватися

Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів, першим кроком до цього має бути навчання українських пілотів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Що стосується літаків, я вже казав - усі варіанти можуть обговорюватися. І першим кроком для цього має бути підготовка людей, які сядуть за штурвал високотехнологічних літаків", - зазначив він.

За його словами, підготовка пілотів "з нуля" зайняла би три роки.

"Це не той варіант, який ми плануємо, тому що в Україні вже є підготовлені пілоти винищувачів. І ми можемо підготувати їх до пілотування літаків, які вони потенційно будуть використовувати у майбутньому", - сказав Сунак.

Він додав, що окремим ускладнюючим фактором для надання Україні винищувачів є також уся логістика, необхідна для їхнього обслуговування, але всі ці нюанси проговорюються - і з українською стороною, і з союзниками.

Нагадаємо, уряд Великої Британії прийняв рішення розширити програму підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.

Представник прем'єра Британії повідомив, що Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.