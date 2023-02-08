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Премьер Британии о предоставлении Украине истребителей: все варианты могут обсуждаться
Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей, первым шагом к этому должно быть обучение украинских пилотов.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".
"Что касается самолетов, я уже говорил – все варианты могут обсуждаться. И первым шагом для этого должна быть подготовка людей, которые сядут за штурвал высокотехнологичных самолетов", – отметил он.
По его словам, подготовка пилотов "с нуля" заняла бы три года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это не тот вариант, который мы планируем, потому что в Украине уже есть подготовленные пилоты истребителей. И мы можем подготовить их к пилотированию самолетов, которые они потенциально будут использовать в будущем", - сказал Сунак.
Он добавил, что отдельным усложняющим фактором для предоставления Украине истребителей является вся логистика, необходимая для их обслуживания, но все эти нюансы проговариваются - и с украинской стороной, и с союзниками.
Напомним, правительство Великобритании приняло решение расширить программу подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.
Представитель премьера Британии сообщил, что Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.