"Россия проиграет и наша Победа изменит мир": Зеленский выступил в Вестминстерском дворце и попросил у Британии истребители

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля с официальным визитом прибыл в Великобританию, где выступил перед депутатами парламента в Вестминстерском дворце. Во время своего выступления глава государства ясно дал понять, что Украина ждет от британских союзников истребители.

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Выступление транслировал британский канал Sky News.

"Когда я покидал британский парламент два года назад, я выпил английского чая. Сегодня я хочу, покидая парламент поблагодарить не только за чай, но и за мощные британские самолеты", — сказал Зеленский завершая свою речь.

Во время выступления президент провел параллель между нынешней российско-украинской войной и Второй мировой войной, когда Великобритания в начале конфликта тоже фактически самостоятельно защищалась от агрессора (Германии). Украинский президент уверен, что и нынешняя война закончится аналогично — агрессор проиграет.

"Мы знаем, что Россия проиграет, и это Победа (Украины - Delo.ua) изменит мир!", – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что в настоящее время ВСУ нуждаются в мощных военных самолетах, чтобы одержать победу над врагом. С собой в Вестминстерский дворец Зеленский взял шлем украинского летчика . Президент передал его спикеру британского парламента, сказав: "Горжусь нашими воздушными силами и я привез подарок в Великобританию... На нем написано: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Глава государства поблагодарил весь британский народ за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Отдельно сначала Зеленский обратил внимание на результаты работы бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Он отметил, что великий друг Украины помог сформировать антивоенную коалицию в поддержку украинцев тогда, когда это казалось невозможным.

Также он выразил благодарность нынешнему главе британского правительства Риши Сунаку, за четкую позицию по поддержке Украины.

Зеленский совершит свой первый визит в Великобританию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Известно, что он и Сунак обсудят поддержку Великобританией Украины начиная с "стремительных изменений" в передаче военной техники.

По информации СМИ, Сунак должен объявить расширение программы подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.

Ожидание, что украинский лидер также может совершить свой первый визит с начала полномасштбанной войны в Брюссель, чтобы принять участие в саммите глав государств и правительств Европейского Союза в четверг, 9 февраля.