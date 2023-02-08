- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
"Россия проиграет и наша Победа изменит мир": Зеленский выступил в Вестминстерском дворце и попросил у Британии истребители
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля с официальным визитом прибыл в Великобританию, где выступил перед депутатами парламента в Вестминстерском дворце. Во время своего выступления глава государства ясно дал понять, что Украина ждет от британских союзников истребители.
Выступление транслировал британский канал Sky News.
Во время выступления президент провел параллель между нынешней российско-украинской войной и Второй мировой войной, когда Великобритания в начале конфликта тоже фактически самостоятельно защищалась от агрессора (Германии). Украинский президент уверен, что и нынешняя война закончится аналогично — агрессор проиграет.
"Мы знаем, что Россия проиграет, и это Победа (Украины - Delo.ua) изменит мир!", – сказал украинский лидер.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он подчеркнул, что в настоящее время ВСУ нуждаются в мощных военных самолетах, чтобы одержать победу над врагом. С собой в Вестминстерский дворец Зеленский взял шлем украинского летчика. Президент передал его спикеру британского парламента, сказав: "Горжусь нашими воздушными силами и я привез подарок в Великобританию... На нем написано: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".
Глава государства поблагодарил весь британский народ за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Отдельно сначала Зеленский обратил внимание на результаты работы бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. Он отметил, что великий друг Украины помог сформировать антивоенную коалицию в поддержку украинцев тогда, когда это казалось невозможным.
Также он выразил благодарность нынешнему главе британского правительства Риши Сунаку, за четкую позицию по поддержке Украины.
Зеленский совершит свой первый визит в Великобританию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Известно, что он и Сунак обсудят поддержку Великобританией Украины начиная с "стремительных изменений" в передаче военной техники.
По информации СМИ, Сунак должен объявить расширение программы подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.
Ожидание, что украинский лидер также может совершить свой первый визит с начала полномасштбанной войны в Брюссель, чтобы принять участие в саммите глав государств и правительств Европейского Союза в четверг, 9 февраля.