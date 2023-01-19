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Великобритания передаст Украине 200 единиц бронетехники
Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2.
Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, пишет РБК-Украина .
"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - заявил Клеверли во время визита в Канаду.
Он добавил, что Британия также предоставит Украине еще 100 тыс. артиллерийских снарядов, в дополнение к 300 тыс. ранее выделенных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы должны сдержать обещания относительно поддержки Украины до ее победы. Именно поэтому Объединенное королевство решило двигаться быстрее и делать больше в поддержке Украины", - подчеркнул Клеверли.
Отметим, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине, кроме танков Challenger 2, самоходные артустановки AS90 и ракеты для противовоздушной обороны.
Напомним, премьер-министр Британии Риши Сунак согласился немедленно предоставить Украине четыре боевых танка Challenger 2, и еще восемь отправят в ближайшее время.