США готовят большой военный пакет для Украины, но танков в нем не будет, - СМИ

Вашингтон готовится объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины в пятницу, 20 января, когда состоится заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило Politico со ссылкой на трех американских чиновников.

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Ожидается, что новая поставка будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и броню (вероятно, боевые бронированные машины Stryker). При этом, по словам источников издания, США не включат в этот пакет танки M1 Abrams.

"В настоящее время администрация Байдена не планирует присылать Abrams, 60-тонный основной боевой танк армии", - сказали американские чиновники.

Нежелание США передать танки, по их словам, объясняется проблемами логистики и технического обслуживания техники.

Этот пакет также не будет включать в себя тактическую ракетную систему большой дальности, которая может достичь Москвы. США до сих пор не готовы к таким поставкам из-за опасений эскалации, отметили в Politico.

В целом, Украина просит союзников предоставить больше тяжелого оружия. Так, правительство Великобритании передаст Украине 12 британских танков Challenger 2. Также Чехия в ближайшее время передаст Украине модернизированные танки Т-72

Ранее Германия категорически отказывалась передать Украину танки Leopard. Но недавно глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штарк-Циммерман по итогам рабочего визита в Вашингтон заявила, что Украина должна получить Leopard.