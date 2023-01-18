Stinger, вертолеты и боеприпасы: Латвия предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Украина получит от Латвии новую партию военной помощи В пакет включили зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на заявление Минобороны страны.

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Накануне министр обороны Инара Мурниеце в рамках рабочего визита посетила Украину, в частности, в Киеве встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым. В ходе этой встречи министры обсудили предварительные пакеты военной помощи и новые партии.

"В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки — зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня. Планируется увеличить интенсивность обучения и обучить как минимум вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году", - рассказала по итогам встречи Мурниеце.

Она отметила, что весь мир должен прислушиваться к Украине и слышать, что нужно стране, в которой уже почти год идет война. Министр отметила, что латвийские союзники и дальше будут реагировать на нужды ВСУ и предоставлять технику и снаряжение по мере возможностей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина. В частности, у премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша он просил предоставить Украине артиллерийские системы.