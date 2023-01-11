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Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки – Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны и зенитных установок.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой во Львове.
"Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам", - сказал он.
Он не уточнил, о каких именно зенитных системах и средствах ПВО идет речь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президент Владимир Зеленский поблагодарил за решение передать Украине зенитные системы, которые "усилят защиту энергетической системы страны, в частности от атак дронами".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина. В частности, у президента Литвы Гитанаса Науседы он просил передать Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности ASAMS и переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля — воздух" FIM-92 Stinge.