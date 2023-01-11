Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны и зенитных установок.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой во Львове.

"Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам", - сказал он.

Он не уточнил, о каких именно зенитных системах и средствах ПВО идет речь.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за решение передать Украине зенитные системы, которые "усилят защиту энергетической системы страны, в частности от атак дронами".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина. В частности, у президента Литвы Гитанаса Науседы он просил передать Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности ASAMS и переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля — воздух" FIM-92 Stinge.