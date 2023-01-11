Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки – Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про надання Україні систем протиповітряної оборони та зенітних установок.

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Про це він заявив на спільній пресконференції з президентами України та Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою у Львові.

"Сьогодні я привіз добрі новини для України: ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам із цією боротьбою", - зазначив він.

Він не уточнив, про які саме зенітні системи й засоби ППО йдеться.

Президент Володимир Зеленський подякував за рішення передати Україні зенітні системи, які "посилять захист енергетичної системи країни, зокрема, від атак дронами".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна. Зокрема, у президента Литви Гітанаса Науседа він просив передати Україні зенітні ракетні комплекси середньої дальності ASAMS та переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля — повітря" FIM-92 Stinge.