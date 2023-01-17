Новый министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла с первым визитом в Украину

Во время встречи Инары со спикером ВР Русланом Стефанчуком обсуждалась "формула мира" президента Владимира Зеленского и необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения для Украины.

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Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Рад приветствовать с первым визитом в Украину после назначения на должность Министром обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце. Инара Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности Спикера Саэймы Латвии. Надеюсь на дальнейшую решительную помощь Украине и новому Правительству Латвии", - написал в Facebook Стефанчук.

Стефанчук отметил, что во время встречи удалось обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

"Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Указал на важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине", - добавил Стефанчук.

Напомним, что Польша и Литва будут лоббировать предоставление Украине гарантий безопасности от НАТО.