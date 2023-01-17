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Новый министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла с первым визитом в Украину
Во время встречи Инары со спикером ВР Русланом Стефанчуком обсуждалась "формула мира" президента Владимира Зеленского и необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения для Украины.
Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
"Рад приветствовать с первым визитом в Украину после назначения на должность Министром обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце. Инара Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности Спикера Саэймы Латвии. Надеюсь на дальнейшую решительную помощь Украине и новому Правительству Латвии", - написал в Facebook Стефанчук.
Стефанчук отметил, что во время встречи удалось обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Указал на важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине", - добавил Стефанчук.
Напомним, что Польша и Литва будут лоббировать предоставление Украине гарантий безопасности от НАТО.