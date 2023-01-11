Польща та Литва лобіюватимуть надання Україні гарантій безпеки від НАТО - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда каже, що разом з литовським колегою Гітанасом Науседою лобіюватиме надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО. Як повідомляється у його Twitter, про це він заявив у Жешуві, повернувшись після візиту до Львова, где зустрівся з президентами Литви та України.

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"Зустріч у Львові була дуже важливою - розмовляли з Зеленським та Науседою про підтримку України і безпеку Європи, про те, що ми будемо лобіювати, щоб НАТО надало Україні гарантії безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі у середу три президенти підписали спільну декларацію, у якій, зокрема, вказано, що сторони домовилися сприяти потужній політичній, практичній та матеріальній підтримці з боку НАТО та Європейського союзу для України з метою забезпечення спроможності української держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі.

Також підписанти висловили готовність провести тристоронні консультації щодо "міжнародних гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО" на основі пропозицій, ініційованих Україною в межах Київського безпекового договору від 13 вересня 2022 року. Втім, про гарантії саме від НАТО як організації не йшлося. Крім того, Польща та Литва як члени альянсу задекларували, що підтримують Україну в тому, щоб вона стала його частиною, "щойно це дозволять умови".

В свою чергу український президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що він із Дудою та Науседою "дуже змістовно проговорили питання нашої інтеграції як до Євросоюзу, так і до НАТО".

"Вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур. Разом з іншими нашими партнерами на континенті та в Альянсі ми маємо трансформувати цю готовність, цю енергію в реальний інституційний рух, у реальні рішення", - сказав він.