42% українців вважають за прийнятне відмову від НАТО в обмін на гарантії безпеки, - опитування

42% українців вважають за прийнятне відмову України від вступу до Організації північноатлантичного договору (НАТО) в обмін на гарантії безпеки від таких країн як США, Великобританія, Німеччина, Франція. Водночас 39% вважає, що лише вступ до НАТО зможе гарантувати Україні безпеку. Про це свідчать результати останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Згідно з повідомленням КМІС, за останні кілька місяців у рамках переговорів з Росією обговорюється питання, що, можливо, Україна відмовиться або відкладе вступ до НАТО, але отримає гарантії безпеки від провідних держав світу.

Під час опитування респондентам ставилося питання, наскільки за таких умов буде прийнятна відмова України від вступу до НАТО.

"Думки українців розділилися практично порівну. Так, 42% вважають, що за нинішніх умов може бути прийнятним замість НАТО отримати гарантії безпеки від таких держав, як США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо. Але 39% продовжують наполягати, що тільки вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку України і тому відмовлятися від цього не можна.

Інфографіка: КМІС

Готовність до відмови від НАТО та отримання гарантій безпеки зростає із Заходу на Схід – з 35 до 50%. Водночас з 46% до 25% стає менше тих, хто наполягає на курсі вступу до НАТО.

Інфографіка: КМІС

Навіть серед респондентів, які зараз проживають на окупованій території, думки розділилися і значна частина як готова прийняти формулу відмови від НАТО в обмін на гарантії, так і значна частина наполягають на самому вступі до НАТО.

Інфографіка: КМІС

Нагадаємо, однією з ключових вимог Росії на переговорах з Україною є відмова країни від вступу до НАТО.

У свою чергу президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна може розглянути таку пропозицію в обмін на гарантії безпеки для країни від провідних світових ядерних держав.