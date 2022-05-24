42% украинцев считают приемлимым отказ от НАТО в обмен на гарантии безопасности, - опрос

42% украинцев считают приемлемым отказ Украины от вступления в Организацию североатлантического договора(НАТО) в обмен на гарантии безопасности от таких стран как США, Великобритания, Германия, Франция. В то же время 39% считает, что только вступление в НАТО сможет гарантировать Украине безопасность. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

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Согласно сообзщению КМИС, за последние несколько месяцев в рамках переговоров с Россией обсуждается вопрос, что, возможно, Украина откажется или отложит вступление в НАТО, но при этом получит гарантии безопасности от ведущих государств мира.

В ходе опроса респондентам ставился вопрос, насколько в таких условиях будет приемлем отказ Украины от вступления в НАТО.

"Мнения украинцев разделились практически поровну. Так, 42% считают, что в нынешних условиях может быть приемлемым вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция и т.д. Но 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украины и поэтому отказываться от этого нельзя. При этом 19% респондентов либо не определились со своим мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.", — сообщает КМИС.

Инфографика: КМИС

Готовность к отказу от НАТО и получению гарантий безопасности растет с Запада на Восток – с 35 до 50%. Вместе с тем с 46% до 25% становится меньше тех, кто настаивает на курсе на вступление в НАТО.

Инфографика: КМИС

Даже среди респондентов, прямо сейчас проживающих на оккупированной территории, мнения разделились и значительная часть как готова принять формулу отказа от НАТО в обмен на гарантии, так и значительная часть настаивают на самом вступлении в НАТО.

Инфографика: КМИС

Напомним, одним из ключевых требований России на переговорах с Украиной, является отказ страны от вступления в НАТО.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина может рассмотреть такое предложение в обмен на гарантии безопасности для страны от ведущих мировых ядерных государств.