В РФ заявили, что "членство Украины в НАТО отличается от других стран, потому что у Киева с Москвой якобы есть "территориальный спор"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. При этом Россия опасается вступления Украины в НАТО из-за наличия "территориального спора" между Москвой и Киевом.

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Об этом сообщают росСМИ.

"Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента", — сказал Песков.

Песков конкретно не сказал о каких именно территориях Украины он говорит. Отметим, что в РФ ранее заявляли, что вопрос аннексии Крыма "для Кремля закрыт, и власти России не намерены его обсуждать".

В то же время при оккупации полуострова, кроме так называемого "референдума", Москва также объясняла свое решение аннексировать украинский Крым тем, что якобы "НАТО разметит там свои базы, после вступления Украины в альянс".

Кроме того, РФ открыто выступала против расширения альянса и требовала гарантии того, что страны, граничащие с Россией, не войдут в альянс. Теперь же российский президент Владимир Путин заявляет, что у России "нет проблем с Финляндией и Швецией, их присоединение к НАТО не создает непосредственной угроз" .

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет - решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться", - добавил российский лидер.

Напомним, социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО. Заявку на вступление в альянс планируют подать 17 мая. Ранее, 15 мая, Финляндия официально подала заявку на членство в организации Североатлантического договора(НАТО).