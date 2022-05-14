Президент Финляндии поговорил с Путиным по телефону о вступлении в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё провел с российским Президентом Владимиром Путиным телефонный разговор в ходе которого стороны обсудили вступление Финляндии в Организацию североатлантического договора(НАТО). Об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.

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"Президент Ниинистё рассказал президенту Путину, насколько коренным образом изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Президент Ниинистё объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО", - сообщает пресс-служба.

Президент Финляндии отметил, что уже во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность.

"Президент Ниинистё отметил, что уже во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность. Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность... Также и в будущем Финляндия хочет корректно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с тем, что она является соседом России", — сказано в сообщении.

Президент Финляндии подчеркнул, что разговор между главами государств был прямолинейным и велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности.

Ниинистё повторил свою глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной, которую Россия ведет в Украине. Он также передал сообщения об обеспечении эвакуации мирных жителей, переданные ранее на той же неделе президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, 12 мая Финляндия заявила о том, что подаст заявку на вступление в НАТО в течение нескольких дней.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров ранее отметил, что вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для Вооруженных сил Российской Федерации.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что НАТО готово принять Финляндию и Швецию по ускоренной процедуре.