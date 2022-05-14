Президент Фінляндії поговорив з Путіним телефоном про вступ до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе провів з російським Президентом Володимиром Путіним телефонну розмову, під час якої сторони обговорили вступ Фінляндії до Організації північноатлантичного договору (НАТО). Про це повідомляє прес-служба президента Фінляндії.

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"Президент Ніїністе розповів президенту Путіну, наскільки докорінно змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Президент Ніїністе оголосив, що Фінляндія вирішить найближчими днями подати заявку на членство в НАТО", - повідомляє прес-служба.

Президент Фінляндії зазначив, що вже під час їхньої першої зустрічі у 2012 році він сказав президенту Путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку.

"Президент Ніїністе зазначив, що вже під час їхньої першої зустрічі у 2012 році він сказав президенту Путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку. Це те, що відбувається і зараз. Вступаючи до НАТО, Фінляндія зміцнює власну безпеку та бере на себе відповідальність ... Також і в майбутньому Фінляндія хоче коректно та професійно вирішувати практичні питання, що виникають у зв'язку з тим, що вона є сусідом Росії", - сказано у повідомленні.

Президент Фінляндії підкреслив, що розмова між главами держав була прямолінійною і велася без загострень. Було важливо уникати напруженості.

Ніїністе повторив своє глибоке занепокоєння людськими стражданнями, викликаними війною, яку Росія веде в Україні. Він також передав повідомлення про забезпечення евакуації мирних жителів, передані раніше того ж таки тижня президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 12 травня Фінляндія заявила про те, що подасть заявку на вступ до НАТО протягом кількох днів.

Раніше перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров відзначив, що вступ Фінляндії до НАТО зробить її мішенню для Збройних сил Російської Федерації.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг в ефірі телеканалу CNN заявив, що НАТО готове прийняти Фінляндію і Швецію за прискореною процедурою.