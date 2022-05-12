Финляндия незамедлительно подаст заявку на вступление в НАТО

Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в течение нескольких дней. Об этом говорится в совместном заявлении президента и премьер-министра Финляндии.

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"Теперь, когда момент принятия решения близок, мы заявляем о наших равных взглядах, в том числе для информации парламентским группам и партиям. Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней", — сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что стране понадобилось время для консультаций с НАТО, а также для общественной дискуссии по данному вопросу.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия может принять решение о подаче заявки в НАТО 12 мая.