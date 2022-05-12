- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Фінляндія негайно подасть заявку на вступ до НАТО
Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО протягом кількох днів. Про це йдеться у спільній заяві президента та прем'єр-міністра Фінляндії.
"Тепер, коли момент ухвалення рішення близький, ми заявляємо про наші рівні погляди, у тому числі для інформації парламентським групам і партіям. Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Ставши членом НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство". у НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко вжиті протягом наступних кількох днів", - сказано в повідомленні.
У повідомленні сказано, що країні потрібен час для консультацій з НАТО, а також для суспільної дискусії з цього питання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія може ухвалити рішення про подання заявки до НАТО 12 травня.Підписуйтеся на наш YouTube канал