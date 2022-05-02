Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО в середине мая, — СМИ

Финляндия может принять решение о подаче заявки на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) 12 мая, сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

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Как сообщил собеседник издания, в этот день решение о присоединении будет принято в два этапа: президент Финляндии Саули Ниинисте сначала объявит о своем одобрении присоединения страны к оборонному альянсу, а затем парламентские группы одобрят заявку.

"Решение будет подтверждено на встрече президента с ключевыми министрами правительства после первоначальных заявлений президента и парламента", — добавил источник в правительстве Финляндии.

Отметим, что Финляндия десятилетиями сохраняла нейтралитет. После полномасштабного вторжения России в Украину страна отказалась от убеждения, что "мир лучше всего сохранить, не выбирая чью-либо сторону публично".

Напомним, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров ранее отметил, что вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN заявил, что НАТО готово принять Финляндию и Швецию по ускоренной процедуре.