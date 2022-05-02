Фінляндія вирішить подати заявку на вступ до НАТО в середині травня, — ЗМІ

Фінляндія може ухвалити рішення про подання заявки на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 12 травня, повідомила фінська газета Iltalehti з посиланням на анонімні джерела в уряді.

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Як повідомив співрозмовник видання, цього дня рішення про приєднання буде прийнято у два етапи: президент Фінляндії Саулі Ніїністе спочатку оголосить про своє схвалення приєднання країни до оборонного альянсу, а потім парламентські групи схвалять заявку.

"Рішення буде підтверджено на зустрічі президента з ключовими міністрами уряду після заяв президента та парламенту", — додало джерело в уряді Фінляндії.

Зазначимо, що Фінляндія десятиліттями зберігала нейтралітет. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна відмовилась від переконання, що "мир найкраще зберегти, не обираючи чийсь бік публічно".

Нагадаємо, перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров раніше відзначив, що вступ Фінляндії до НАТО зробить її мішенню для Збройних сил Російської Федерації.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг в ефірі телеканалу CNN заявив, що НАТО готове прийняти Фінляндію та Швецію за прискореною процедурою.