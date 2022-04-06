Якщо Фінляндія вступить до НАТО, вона стане мішенню для Росії – Радфед РФ

Вступ Фінляндії до НАТО зробить її метою для Збройних сил Російської Федерації.

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Про це заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров, повідомляє "РИА Новости".

"Вступ Фінляндії в НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь", — підкреслив російський чиновник.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг в ефірі телеканалу CNN заявив, що НАТО готове прийняти Фінляндію та Швецію за прискореною процедурою.

"Ми ведемо гарний діалог з політичними лідерами Фінляндії... і зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників щодо НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити", — зазначив генсек.

Перед цим, як передає фінське видання Yle, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути ухвалене якнайшвидше.

Водночас, у листопаді минулого року прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що її країна не вступатиме до НАТО. Глава шведського уряду тоді пояснила, що свобода країни від військових дій та альянсів сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі.

Водночас Андерссон наголосила, що Швеція й надалі зміцнюватиме свою співпрацю у сфері оборони у партнерстві з НАТО, а також з такими країнами, як Фінляндія та США.

Швеція приєдналася до Партнерства з розширеними можливостями НАТО на саміті в Уельсі у вересні 2014 року.