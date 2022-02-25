РФ порушила угоду з НАТО та заплатить сувору ціну: що заявили лідери країн альянсу за підсумками екстреного саміту

Глави держав та урядів країн НАТО, а також Фінляндії та Швеції та керівництво Євросоюзу 25 лютого провели онлайн-саміт у зв'язку з нападом Росії на Україну, констатувавши, зокрема, порушення російською стороною Основного акту Росія-НАТО про взаємні відносини, співпрацю та безпеку від 1997 року. Текст ухваленої заяви був опублікований на сайті організації.

Ми зібралися сьогодні, щоб обговорити найсерйознішу загрозу євроатлантичній безпеці за останні десятиліття. Ми найбільш рішучим чином із можливих засуджуємо повномасштабне вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі. Ми закликаємо Росію негайно припинити військовий наступ, вивести всі свої сили з України та звернути з обраного нею шляху агресії.

Цей давно спланований напад на Україну – незалежну, мирну та демократичну країну – є жорстоким, абсолютно неспровокованим та невиправданим. Ми шкодуємо про трагічні жертви, величезні людські страждання та руйнування, викликані діями Росії.

Мир на європейському континенті докорінно підірваний. Світ приверне Росію, а також Білорусь до відповіді за свої дії. Ми закликаємо всі держави беззастережно засудити цей безсовісний напад. Ніхто не повинен бути обдурений шквалом брехні російського уряду.

Росія відповідальна за цей конфлікт. Вона відкинула шлях дипломатії та діалогу, який неодноразово пропонувався їй НАТО та союзниками. Вона фундаментально порушила міжнародне право, зокрема Статут ООН. Дії Росії також є кричущою відмовою від принципів, закріплених у Основному акті Росія-НАТО: саме Росія порушила свої зобов'язання щодо цього акту.

Рішення президента Путіна напасти на Україну — це жахлива стратегічна помилка, за яку Росії доведеться заплатити сувору ціну як в економічному, так і в політичному плані найближчими роками. Щодо Росії вже запроваджено масштабні та безпрецедентні санкції. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС. На запрошення генерального секретаря до нас сьогодні приєдналися Фінляндія, Швеція та Європейський Союз.

Ми повністю солідарні з демократично обраними президентом, парламентом та урядом України, а також із мужнім народом України, який зараз захищає свою Батьківщину. Наші думки з усіма загиблими, пораненими та переміщеними внаслідок російської агресії, а також із їхніми сім'ями.

НАТО, як і раніше, віддана всім основним принципам європейської безпеки, у тому числі тому, що кожна країна має право обирати власні механізми безпеки. Ми продовжимо надавати політичну та практичну підтримку Україні, оскільки вона продовжує захищати себе, і закликаємо інших робити те саме.

Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ця принципова позиція ніколи не зміниться.

У світлі дій Росії ми зробимо всі необхідні висновки щодо стримування та оборони НАТО. Союзники провели консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Ми будемо й надалі вживати всіх заходів та рішень, необхідних для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників.

Ми розгорнули оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині Північноатлантичного союзу, а також морські засоби в зоні дії НАТО. Ми активували оборонні плани НАТО, щоб підготуватися до реагування на низку непередбачених обставин і забезпечити безпеку території Північноатлантичного союзу, у тому числі залучаючи наші сили реагування.

Зараз ми здійснюємо додаткове розгортання оборонних сил у східній частині альянсу. Ми зробимо всі розгортання, необхідні для забезпечення сильного та надійного стримування та оборони по всьому Північноатлантичному союзу зараз і в майбутньому. Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і не призводять до ескалації.

Наша прихильність до статті 5 Вашингтонського договору непохитна. Ми об'єдналися, щоб захищати всіх союзників. Свобода завжди переможе гноблення.

У свою чергу генеральний секретар Єнс Столтенберг, виступивши на пресконференції, підкреслив, зокрема, що цілі Кремля не обмежуються Україною, оскільки раніше РФ зажадала від НАТО укласти угоду про взаємні гарантії безпеки з жорсткими умовами.

"Росія зажадала юридично зобов'язуючих угод про відмову від подальшого розширення НАТО та виведення військ та інфраструктури союзників, що приєдналися після 1997 року. Ми стикаємося з новою нормою європейської безпеки, де Росія відкрито заперечує європейський порядок безпеки та використовує силу для досягнення своїх цілей. Світ закликає Росію і Білорусь до відповіді за їхні дії. Росію – як агресора, Білорусь – як стимулятора", - заявив він.

Столтенберг зазначив, що ЄС і країни НАТО вже запровадили значні санкції проти Росії, однак вони "мають бути готові зробити більше, навіть якщо це означатиме, що ми маємо заплатити ціну, тому що ми у цьому надовго".

"При цьому російський народ повинен знати, що війна Кремля з Україною не зробить Росію безпечнішою. Це не зробить Росію шановнішою у світі. Це не призведе до кращого майбутнього для ваших дітей", - додав генсек.

Він підкреслив, що у відповідь на масове нарощування військової могутності Росії за останні місяці НАТО вже зміцнила власні сили стримування та оборони.

"Вчора союзники по НАТО активізували наші плани оборони. І в результаті ми розгортаємо елементи Сил реагування НАТО на суші, на морі та в повітрі, щоб ще більше зміцнити нашу позицію та швидко реагувати на будь-які непередбачувані обставини", - зазначив Столтенберг.

Зокрема, за його словами, США, Канада та європейські союзники перекинули ще тисячі військовослужбовців у східну частину Альянсу.

"У нас є понад 100 літаків у стані підвищеної готовності у більш ніж 30 різних місцях. І понад 120 кораблів від Крайньої Півночі до Середземного моря, у тому числі три ударні авіаносні групи. Не повинно бути місця для прорахунків чи непорозумінь. Ми зробимо все можливе, щоб захистити кожного союзника та кожен дюйм території НАТО", - запевнив голова організації.

Він також зазначив, що лідери країн об'єднання ясно дали зрозуміти, що продовжуватимуть надавати підтримку Україні, незважаючи на вимоги Росії щодо зворотного.

"Кремль намагається змусити НАТО і ЄС менше підтримувати наших партнерів. Таким чином, наша колективна відповідь повинна полягати у більшій підтримці таких країн як Грузія, Молдова і Боснія та Герцеговина, щоб допомогти їм досягти успіху в проведенні демократичних реформ, та слідуванні шляхом, який вони вільно обрали", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що до російського вторгнення генсек НАТО виступав за подальше проведення, незважаючи на фундаментальні розбіжності, переговорів з Росією щодо гарантій безпеки, передрікаючи нову війну в Європі у разі їхнього провалу, що врешті-решт і сталося.