Росію вигнали з Євробачення-2022

Виконавча рада Європейського мовного союзу (EBU) вирішила, що Росія не зможе взяти участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення цього року. Про це йдеться у повідомленні ЄМС.

"Це рішення відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російського виступу до цьогорічного конкурсу завдасть шкоди репутації конкурсу", - сказано в ньому.

Зазначається, що перш ніж ухвалити це рішення, EBU провів широкі консультації зі своїми членами. Об'єднання мовників наголошує, що є аполітичною організацією, відданою відстоюванню цінностей служіння громадськості.

"Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та порозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", - заявили в союзі.

Нагадаємо, що 66-й міжнародний конкурс Євробачення має відбутися у травні в італійському Турині. Зокрема, півфінали мають пройти 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня.

Україну на конкурсі, як очікується, представить гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія", яка посіла, однак, лише друге місце на національному відборі 12 лютого і влаштувала скандал, звинувативши організаторів у підтасовуванні результатів.

Переможниця ж відбору Аліна Паш, як виявилося, подала організаторам фальшиву довідку про законність свого візиту до Криму 2015 року, про який заявляла ще 2019 року і який був підставою для відмови в участі у відборі. Через це її постфактум виключили з учасників конкурсу, а її перемогу було скасовано.