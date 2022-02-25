Россию изгнали с Евровидения-2022

Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) решил, что Россия не сможет принять участие в международном песенном конкурсе Евровидение в текущем году. Об этом говорится в сообщении ЕВС.

"Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российского номера в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса", - сказано в нем.

Отмечается, что прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами. Объединение вещателей подчеркивает, что является аполитичной организацией, приверженной отстаиванию ценностей служения общественности.

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и пониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - заявили в союзе.

Напомним, что 66-й международный конкурс Евровидение должен состояться в мае в итальянском Турине. В частности, полуфиналы должны пройти 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.

Украину на конкурсе, как ожидается, представит группа Kalush Orchestra с песней "Стефания", которая заняла, однако, лишь второе место на национальном отборе 12 февраля и устроившая скандал, обвинив организаторов в подтасовке результатов.

Победительница же отбора Алина Паш, как ранее оказалось, подала организаторам фальшивую справку о законности своего визита в Крым в 2015 году, о котором заявляла еще в 2019 году и который был основанием для недопуска ее к отбору. Из-за этого исполнительницу постфактум исключили из участников конкурса, а ее победа, соответственно, была отменена.