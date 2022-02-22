Украину на Евровидении-2022 будет представлять Kalush Orchestra — НОТУ

Организационный комитет национального отбора участника песенного конкурса Евровидение-2022 решил, что Украину будет представлять группа Kalush Orchestra, занявшая на отборе второе место. Такое решение, как сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины, было принято 22 февраля.

"Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение-2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", – цитирует телекомпания вокалиста группы Олега Псюка.

В свою очередь на странице группы Kalush в Instagram музыканты отмечают, что они "наконец-то вместе с "Суспільним" решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху", и обещают не подвести Украину в Турине.

Напомним, что ранее НОТУ обратилась именно к Kalush Orchestra с предложением о представлении Украины на Евровидении-2022 с песней "Стефания", посвященной матери Псюка.

Победительница же отбора Алина Паш, как ранее оказалось, подала организаторам фальшивую справку о законности своего визита в Крым в 2015 году, о котором заявляла еще в 2019 году. Из-за этого они постфактум исключили ее из участников конкурса и, соответственно, отменили ее победу. Сама же Паш перед этим заявила, что сама решила из-за поднявшегося скандала отказаться от участия в Евровидении.

При этом после проведения нацотбора 12 февраля именно Kalush Orchestra принялись обвинять организаторов в фальсификации результатов зрительского голосования (в котором, однако, сами же победили), подразумевая подтасовку их в пользу Паш в ущерб другим участникам конкурса. Отметим, что верификацией данных занималась аудиторская компания PwC, однако сами они до сих пор не обнародованы.

Напомним также, что в 2019 году Украина вообще не участвовала в Евровидении из-за скандала, возникшего после победы на национальном отборе певицы Maruv из-за факта ее выступлений в России. Однако тогда правила, запрещавшего участвовать в отборе гастролировавшим в РФ или ездившим в Крым через РФ, не было.

Тем не менее, НОТУ предложила Maruv контракт на участие в Евровидении-2019 в таком виде, что та от него отказалась. Вслед за ней отказались от участия и претенденты, занявшие на отборе второе, третье и четвертое места, после чего телекомпания решила в принципе отменить участие Украины в международном конкурсе.

Сам же 66-й международный конкурс Евровидение пройдет в итальянском Турине в мае. В частности, полуфиналы должны состояться 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.