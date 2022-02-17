Организаторы нацотбора предложили поучаствовать в "Евровидении" Kalush Orchestra

Организационный комитет национального отбора на участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2022" решил обратиться с предложением представлять Украину на нем к группе Kalush Orchestra.

Такое решение, как сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины, было принято на внеочередном заседании оргкомитета 17 февраля.

НОТУ подчеркивает, что согласно пункту 3.4 правил нацотбора, в случае прекращения участия победителя конкурса вещатель имеет право определить представителем Украины на "Евровидении" кого-то из числа других финалистов.

Напомним, что на отборе 12 февраля Kalush Orchestra заняли второе место, после чего обвинили организаторов в фальсификации результатов зрительского голосования (в котором, однако, сами же победили). Их верификацией занималась аудиторская компания PwC, однако данные о результатах до сих пор не обнародованы.

Победительница же отбора Алина Паш, как оказалось, подала фальшивую справку о законности своего визита в Крым в 2015 году, о котором заявляла еще в 2019 году. Из-за этого организаторы постфактум исключили ее из участников конкурса и, соответственно, отменили ее победу. Сама же Паш перед этим заявила, что сама решила из-за поднявшегося скандала отказаться от участия в "Евровидении".

Напомним, что в 2019 году Украина вообще не участвовала в "Евровидении" из-за скандала, возникшего после победы на национальном отборе певицы Maruv из-за факта ее выступлений в России. Однако тогда правила, запрещавшего участвовать в отборе гастролировавшим в РФ, не было.

Тем не менее, НОТУ предложила Maruv контракт на участие в "Евровидении-2019" в таком виде, что та от него отказалась. В частности, ее хотели обязать не гастролировать в России дальше, не давать несогласованных комментариев СМИ в ходе "Евровидения", не импровизировать на сцене и передать права на песню Siren Song, победившую на отборе.

Более того, вслед за Maruv отказались от участия занявшая второе место группа Freedom Jazz, занявшая третье место группа Kazka (которой организаторы прямо предложили участие), а затем и занявшая четвертое место группа Brunettes Shoot Blondes, после чего НОТУ решила в принципе отменить участие Украины в международном конкурсе.