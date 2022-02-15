Глава НОТУ о фальшивой справке Алины Паш: "Мошенникам не место на "Евровидении", пожалуюсь в полицию"

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с предоставлением организаторам украинского национального отбора участника музыкального конкурса "Евровидение-2022" фальшивой справки Государственной пограничной службы о законности посещении Крыма Алиной Паш, победившей в нацотборе.

"Как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы относительно предоставлению поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом глава НОТУ поблагодарил Государственную пограничную службу за быстрый публичный ответ относительно того, является ли предоставленная артисткой справка настоящей.

"Благодарность Госпогранслужбе за оперативное разбирательство. Пресс-офицер ГПСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00. После получения официального ответа будет собран оргкомитет "Евровидения", на которое будет приглашена Алина Паш, и принято соответствующее решение", - отметил он.

Спорная справка в том виде, в котором ее опубликовала НОТУ

Напомним, что ранее во вторник в ГПСУ заявили, что не выдавали справку о пересечении исполнительницей админграницы с Крымом в 2015 через КПВВ "Чаплинка", предоставленную со стороны Алины Паш как участницы нацотбора.

Однако Паш ранее публично заявляла, что посещала в 2015 году Крым с целью выступления на свадьбе у местной жительницы, более того, летела туда самолетом через Россию. Таким образом, она признавала за собой сразу два нарушения нынешних правил отбора на "Евровидение" - запрета на участие в публичных или частных меропиятиях, а также запрета на посещение оккупированных территорий с нарушением украинской границы.

Однако когда стало известно, что артистка будет участвовать в отборе-2022 и поднялся скандал по этому вопросу, она заявила, что якобы тогда "села в автобус и с друзьями доехала до Ялты", хотя не стала отрицать, что ездила на свадьбу. Более того, организаторы конкурса фактически официально признали нарушение, заявив, что Паш сообщила им, что "выступление на частном мероприятии происходило в Крыму".

Сам же 66-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в итальянском Турине в мае. В частности, полуфиналы должны состояться 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.

Напомним при этом, что в 2019 году Украина вообще не участвовала в "Евровидении" из-за скандала, возникшего после победы на национальном отборе певицы Maruv из-за факта ее выступлений в России. Однако тогда правила, запрещавшего участвовать в отборе гастролировавшим в РФ, не было.

Тем не менее НОТУ предложила Maruv контракт на участие в "Евровидении-2019" в таком виде, что та от участия отказалась. Более того, вслед за ней отказались от участия занявшая второе место группа Freedom Jazz, занявшая третье место группа Kazka и занявшая четвертое место группа Brunettes Shoot Blondes, после чего НОТУ решила в принципе отменить участие Украины в международном конкурсе.