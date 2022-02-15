Алина Паш подала на нацотбор на "Евровидение" фальшивую справку о поездке в Крым — Госпогранслужба

Государственная пограничная служба отрицает, что выдавала справку о законном пересечении в 2015 году победительницей национального отбора на "Евровидение-2022" Алиной Паш административной границы с Крымом через КПВВ "Чаплинка". Об этом заявил в комментарии изданию "Украинская правда" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на "Евровидение". Сообщаем: нам неизвестно, что за документ опубликован вещателем, поскольку подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся", — сообщил представитель ГПСУ.

Справка якобы от ГПСУ, предоставленная организаторам нацотбора

Демченко также подтвердил, что его ведомство получило от Национальной общественной телерадиокомпании Украины официальный запрос на подтверждение или опровержение достоверности справки. По его словам, в ближайшее время вещатель получит ответ Госпогранслужбы.

Отметим, что данный запрос накануне НСТУ отправила в связи с тем, что пограничники ранее отказали телекомпании в прямом ответе на вопрос, пересекала ли Паш сухопутную границу Крыма в 2015 году, сославшись на то, что это частная информация, которая не может передаваться без согласия самой артистки.

В то же время Демченко уточнил, что сейчас подразделение ГПСУ прорабатывает ответ на обращение самой исполнительницы о пересечении ею границы, которое поступило и зарегистрировано в ведомстве.

Напомним, что согласно одному из положений пункта 4.5 правил участия в украинском нацотборе на "Евровидение" участник должен был гарантировать, что не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами страны-агрессора или на территории страны-агрессора, Автономной Республики Крым и/или другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года.

Еще одно требование этого же пункта гласит, что участник не должен был осуществлять въезд на территорию или выезд с территории АР Крым и/или временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с нарушением законодательства Украины.

Однако Паш ранее публично заявляла, что посещала в 2015 году Крым с целью выступления на свадьбе у местной жительницы, более того, летела туда самолетом (авиасообщение с Крымом осуществляется только из России, считающей его своей территорией, причем в нарушение решения Украины от 2014 года о прекращении работы аэропортов региона). Таким образом, она признавала за собой сразу два нарушения нынешних правил отбора на "Евровидение".

Однако когда стало известно, что артистка будет участвовать в отборе-2022 и поднялся скандал по этому вопросу, она заявила, что якобы тогда "села в автобус и с друзьями доехала до Ялты", хотя не стала отрицать, что ездила на свадьбу. Более того, организаторы конкурса фактически официально признали нарушение, заявив, что Паш сообщила им, что "выступление на частном мероприятии происходило в Крыму".

Напомним, что на стадии определения финалистов нацотбор на "Евровидение-2022" уже столкнулся со скандалом из-за несоблюдения участником требований его правил. Среди изначально определенных финалистов был Laud с песней Head Under Water, однако непосредственно в день объявления участников финала выяснилось, что эта песня ранее уже публиковалась ее автором, причем еще в 2018 году. В итоге Laud был дисквалифицирован и заменен на исполнителя Barleben, который занял пятое место из восьми.