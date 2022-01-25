Организаторы украинского отбора на "Евровидение" дисквалифицировали финалиста и заменили на другого

Организационный комитет национального отбора участника международного песенного конкурса "Евровидение-2022" решил дисквалифицировать исполнителя Laud.

Как сообщается на сайте отборочного конкурса, оказалось, что заявленная им для участия песня Head Under Water была обнародована еще в 2018 году, что прямо нарушает правила.

Согласно пункту 5.1 правил нацотбора, песня должна соответствовать следующим требованиям: не обнародовалась, не выходила в релиз и/или не исполнялась публично (полностью или частично, в том числе текст отдельно от музыки или наоборот), не была доступна общественности, например (но не ограничиваясь), на онлайн-видеоплатформах, в социальных сетях или в (полу-)открытых для общего доступа базах данных, и не была использована ни в каких коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.

Оргкомитет провел дополнительную проверку, поскольку был выявлен факт обнародования песни Head Under Water ее автором Дэниелем Ботингом на его личном YouTube-канале в 2018 году.

"Для нас очень трудным было решение об исключении Laud из списка финалистов, поскольку мы действительно считаем его достойным участником нацотбора. Однако правила для всех одинаковы, это наша принципиальная позиция: доступность участия и равенство условий для всех исполнителей", – отметил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин.

Таким образом, Laud не будет участвовать в финале отбора 12 февраля. Вместо него организаторы выбрали участником финала Barleben с песней Hear My Words, и теперь список финалистов выглядит следующим образом:

В первой половине финала выступят Barleben, Cloudless, Michael Soul и Our Atlantic, во второй — Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana и Wellboy.

Отметим, что Владислав Каращук, известный под псевдонимом Laud, ранее уже участвовал в национальном отборе на "Евровидение". В частности, в 2018 году занял четвертое место (при 16 участниках) с песней Waiting, однако в 2019 году песня "2 дні" в его исполнении не смогла даже пройти в финал отбора (тогда в конкурсе тоже было 16 участников).

При этом объявление о его дисквалификации на конкурсе этого года было сделано всего через 10 часов после объявления об отборе восьмерки финалистов.

Напомним, что 66-й международный конкурс "Евровидение" пройдет в итальянском Турине в мае. В частности, полуфиналы должны состояться 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.