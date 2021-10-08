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В мире 1 час назад

Евровидение-2022: стало известно, в каком городе пройдет конкурс

Это уже третий город Италии, где проводится популярнейшее музыкальное мероприятие

Турин. Фото: Depositphotos Турин. Фото: Depositphotos
Турин. Фото: Depositphotos

Итальянский город Турин выиграл соревнование на право стать городом-организатором 66-го международного песенного конкурса Евровидение, одержав победу над 16 другими конкурсными предложениями.

Как сообщается на официальном сайте Евровидения, мероприятие пройдет на спортивно-концертной арене Pala Alpitour (она же ранее Palasport Olimpico). Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая 2022 года, а финал — 14 мая.

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Столица Пьемонта станет третьим после Неаполя (1965) и Рима (1991) городом Италии, где пройдет Евровидение. Как заявил исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Эстердаль, Турин — идеальный город для проведения конкурса.

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"Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, PalaOlimpico превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и приверженностью города Турина, который в мае следующего года примет тысячи фанатов", — отметил он.

Напомним, что предыдущий конкурс Евровидение-2021 проходил в нидерландском Роттердаме. В нем победила итальянская рок-группа Måneskin с песней "Zitti e buoni". Украина, которую представляла электрофолк-группа Go_A с песней "Шум", заняла пятое место.

По правилам мероприятия, следующий конкурс должен пройти в стране-победительнице. В то же время в 2020 году Евровидение, которое должно было пройти в Нидерландах после победы их представителя победе Дункана Лоуренса в 2019 году, впервые в истории не проводилось, причиной чему послужила пандемии Covid-19. Было решено не определять никак победителя и провести новый конкурс через год.

Источник фото: Depositphotos

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